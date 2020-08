Pobierz program

Mixmax to niewielkie rozszerzenie dla przeglądarki Google Chrome, które pozwala istotnie zwiększyć liczbę funkcji przeglądarkowej wersji Gmaila, a także zintegrować go z zewnętrznymi serwisami. Istotne zmiany są widoczne już w tak elementarnej kwestii, jak tworzenie i wysyłanie wiadomości.

W ustawieniach Mixmaksa można tworzyć na przykład gotowe szablony, wysłanie wiadomości można ponadto opóźnić o wybrany interwał (od godziny do tygodnia) bądź ustawić automatyczne wysłanie w konkretnym, wybranym przez siebie terminie. Ponadto w oknie tworzenia wiadomości pojawiła się opcja włączenia przypomnień o danej konwersacji oraz śledzenia jej z opcją komunikatów na pulpicie. To zaś pozwala na dostęp do informacji czy, kiedy i przez kogo wiadomość została odczytana.

Mixmaks pozwala też na dodawanie do maila różnego rodzaju treści z zewnątrz. Załączyć można formularz z pytaniami, wydarzenie z kalendarza czy tabelę, a także podgląd filmu z YouTube'a, ćwierka z Twittera, zdjęcia z Instagramu oraz wielu innych treści z różnego rodzaju serwisów.

Program rozszerza także domyślnie dostępne możliwości konfiguracji Gmaila i prezentuje je w przejrzystym i eleganckim interfejsie znacznie wygodniejszym w nawigacji niż pierwotny.