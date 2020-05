Mobilny Fortnite w 90 kl/s? Tak, ale tylko na dwóch smartfonach i z kompromisami

Udostępnij:

Rośnie liczba smartfonów uzbrojonych w ekrany o wyższej częstotliwości odświeżania, co twórcy Fortnite'a wreszcie dostrzegli. Niestety na razie tylko kątem oka.

Moda na smartfonowe ekrany wyświetlające więcej klatek na sekundę niż 60 zaczęła się pod koniec 2017 roku wraz z premierą Razer Phone'a. Producentom telefonów dla graczy udało się zaangażować wielu partnerów do dostosowania ich gier do wyższego klatkażu, ale na ich liście brakowało Epic Games - twórców Fortnite'a, czyli najgorętszej gry ostatnich lat. Do czasu.

Fortnite w 90 kl/s ekskluzywnie na serii OnePlus 8

OnePlus i Epic Games informują o nawiązaniu współpracy, na mocy której modele OnePlus 8 i 8 Pro zostały pierwszymi na świecie smartfonami będącymi w stanie wyświetlić Fortnite'a w 90 kl/s. Prace nad tym trwały ponoć kilka miesięcy.

Warto odnotować, że mocniejszy OnePlus 8 Pro uzbrojony jest w ekran 120 Hz, ale Fortnite nie jest w stanie wykorzystać jego pełnego potencjału. W jego przypadku maksymalny klatkaż również zablokowany jest do 90 kl/s.

Co z modelami z serii OnePlus 7 i 7T, które także mają panele 90 Hz? Te zostały pominięte, więc albo ich wydajność okazała się niewystarczająca, albo producent woli skupić się na promowaniu nowszych smartfonów.

Fortnite na smartfonach działa w 90 kl/s, ale nie obyło się bez kompromisów

Jak zauważa serwis 9to5Google, skorzystanie z przełącznika 90 Hz jest równoznaczne z obniżeniem ustawień graficznych do poziomu niskiego. Jakość tekstur zauważalnie wówczas spada.

Zagrywający się w Fortnite'a użytkownicy OnePlusów 8 mają więc wybór: albo ładniejsza grafika, albo płynniejsze animacje.

Królem mobilnego Fortnite'a pozostaje iPad Pro

Na początku roku iPad Pro (2018) dostał ekskluzywne wydanie Fortnite'a z trybem 120 kl/s. Przeszło półtoraroczny tablet do dziś może się więc poszczycić najwyższą płynnością ze wszystkich urządzeń mobilnych. Potencjalnie niedługo dołączy do niego iPhone 12 Pro, który - według przecieków - także ma dostać ekran 120 Hz.

Znamienny jest fakt, że z przebiciem bariery 60 Hz w przypadku Fortnite'a nie radzą sobie nawet konsole aktualnej generacji. Biorąc pod uwagę to, że bynajmniej nie jest to najbardziej zaawansowana graficznie gra na świecie, chyba nie świadczy to najlepiej o jej optymalizacji...

