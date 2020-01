01.08.2016 20:26 • Recenzja do wersji 3.03.1

Jeśli ktoś ma zamiar stworzyć stronę bez żadnych treści (czyli stronę mobilną, w nowomowie responsywną) lub po prostu stronę wizytówkę to ten program się sprawdzi. Teoretycznie można przystąpić do zabawy z zerową wiedzą na temat html/js/css, ale w praktyce bez tego się nie obejdzie - za mało jest opcji konfiguracji (brakuje nieraz rzeczy tak prozaicznych jak zmiana koloru tła przycisku lub ahover). Użytkownik buduje stronę z klocków, wybieranych z szablonów pogrupowanych w czytelne kategorie by potem edytować każdy element z osobna. W każdej chwili można się przełączać pomiędzy widokiem desktopa, tabletu i telefonu.



Niestety w wersji 3.03.1, nad którą się znęcałem, natknąłem się na sporą ilość błędów, które doprowadzają do szewskiej pasji. Mobirise potrafi ustawiać padding nieadekwatnie do wyboru użytkownika, często wybór czcionki (wbudowanej webowej, z systemu nie można wczytywać) trzeba z uporem maniaka kilkukrotnie zatwierdzać, niekiedy po wybraniu bloku i jego skasowaniu pozostaje biała pusta nieedytowalna przestrzeń (ale tylko w podglądzie, w kodzie na szczęście jest ok). I to co mnie już arcy wnerwiło to problemy z eksportem i importem projektu (plik "nazwa.mobirise" może nie zawierać zmian przed eksportem, a po wczytaniu może być w ogóle zignorowany...).



Oceniłbym ten program wyżej, może nawet na 5/5 gdyby nie walka z niedoróbkami. W każdym razie zapowiada się świetnie i mam nadzieję, że twórcy będą rozwijać swój wypiek.