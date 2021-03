Pobierz program

Money Manager Ex to otwarty program, przeznaczony do zarządzania domowymi finansami. Money Manager Ex pozwala śledzić wydatki i ustalać budżet na określony przedział czasu (miesiąc, kwartał, rok itp.), zarządzać posiadanym majątkiem, rejestrować wydatki i na podstawie tych danych generować raporty.