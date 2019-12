Pobierz pro​gram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Monitor Aukcji to aplikacja dla użytkowników portali ogłoszeniowych/aukcyjnych takich jak allegro.pl, olx.pl i ebay. Umożliwia ona wyszukiwanie okazyjnych ofert i ułatwia zakup dowolnego przedmiotu czy usługi w atrakcyjnej cenie.

Zasada działania i cel programu jest bardzo prosty. Wyręcza on użytkownika w cyklicznych wyszukiwaniach okazji, sprawdzając co dowolnie zdefiniowany okres (np. co 1 minutę) czy nie pojawiły się aukcje w wybranych przez nas kategoriach. W przypadku znalezienia ogłoszenia spełniającego kryteria jesteśmy o tym od razu informowani. Monitor Aukcji pozwala zarówno na proste definiowanie wyszukiwania (np. poprzez podanie działu lub słowa w treści) lub zaawansowane, przez określenie np. miejscowości, ceny, stanu przedmiotu itp.

Aplikacja po uruchomieniu działa cały czas w tle, nie obciąża pracy komputera, wystarczy określić kryteria i ukryć program.

Dodatkowe opcje programu

wybór kategorii wyszukiwania z kreatora (olx i ebay)

blokowanie użytkowników: określamy loginy użytkowników, których aukcje są pomijane w wyszukiwaniach

sprawdzanie ceny w portalach ceneo, google i skapiec

prezentowanie aukcji w definiowanych zakładkach, podgląd zawartości w programie

wyszukiwanie podobnych aukcji w zakończonych

eksport i import kategorii wyszukiwania

Uwaga!