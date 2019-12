Pobierz pro​gram

Monkey's Audio to bezpłatne narzędzie, pozwalające kompresować pliki dźwiękowe WAV przy użyciu bezstratnego kodeku o tej samej nazwie. Przekonwertowane pliki audio (w formacie APE) charakteryzują się doskonałą jakością dźwięku, a ich rozmiar jest o około 40-50% mniejszy w porównaniu do oryginału.

Kodek Monkey's Audio jest ciekawą alternatywą dla innych popularnych bezstratnych formatów audio, jak np. FLAC. Zapewnia on identyczną jakość dźwięku co oryginał, pliki w tym formacie posiadają mniejszy rozmiar, jednak szybkość kodowania i dekodowania jest wyższa niż w przypadku innych rozwiązań tego typu, a w przypadku uszkodzenia pliku to dane za punktem uszkodzenia pozostają utracone. Format APE jest natywnie obsługiwany przez przenośne odtwarzacze firmy Cowon.

Obsługa narzędzia jest bardzo prosta i nie powinna nikomu przysporzyć problemów. Atutem Monkey's Audio jest możliwość przywrócenia pierwotnego formatu audio utworów w dowolnym momencie. Program oferuje funkcje kompresji, dekompresji, konwertowania oraz weryfikacji plików dźwiękowych.