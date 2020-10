Pobierz ​program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Monosnap to wygodny program do zachowywania zrzutów ekranu i nagrywania screencastów, z możliwością umieszczania na obrazie różnych dodatkowych elementów, jak napisy czy strzałki.

Monosnap pozwala robić zrzuty całego ekranu lub tylko jego fragmentu, przy czym przy zaznaczaniu prezentuje podgląd 8×8 pikseli, który pozwala precyzyjnie dobrać wymiary. Po zrobieniu zrzutu ekranu można go automatycznie zapisać, wysłać na serwer FTP lub WebDAV lub otworzyć w edytorze.

Edytor Monosnap pozwala na dodawanie do obrazów strzałek, napisów (font można wybrać w ustawieniach programu), ramek, elips i odręcznych notatek. Można tu także od razu zamazać wrażliwe dane, których nie chcemy na zrzucie prezentować. Każdy z elementów dodanych do zrzutu ekranu będzie się zachowywał jak kształt wektorowy i można go dowolnie przesunąć lub usunąć.

Przy nagrywaniu filmów można skorzystać z webcama i zaznaczać ważne informacje podczas nagrywania.

Program jest darmowy, ale można dokupić do niego integrację z popularnymi dyskami w chmurze. Można też założyć konto w usłudze autorów programu.