MoreApps w Huawei AppGalery. Więcej aplikacji na smartfony Huawei bez usług Google

Blokada na Huawei została przedłużona. Nie ma co spodziewać się, że smartfony chińskiego producenta dostaną z powrotem możliwość korzystania z usług Google'a. Pojawiają się jednak nowe alternatywy, a jedna z nich to MoreApps, która trafiła do Huawei AppGallery.

Ze względu na ograniczenia ze strony rządu USA, Huawei AppGallery w tym momencie nie jest alternatywą dla Sklepu Play. Niedawno do sklepu z aplikacjami chińskiego producenta trafiła aplikacja mBanku. Niestety nie znajdziemy w nim usług Google'a, czyli Map, Gmaila YouTube czy Chrome. Na ratunek użytkownikom smartfonów Huawei P40 czy Mate Xs nadchodzi aplikacja MoreApps. Znajdziemy ją teraz w Huawei AppGallery.

Nie jest to kolejna typowa galeria z aplikacjami i nic bezpośrednio z niej nie pobierzemy. MoreApps pomaga wyszukać interesujące nas programy a następnie przenosi nas do miejsca, z którego możemy je pobrać lub skorzystać. Jest po prostu pośrednikiem w całym procesie. Najczęściej plik instalacyjny (.APK) będzie dostępny do pobrania z serwisu APKPure.

Nie w każdym przypadku musimy instalować daną aplikację. MoreApps często sugeruje skorzystanie z wersji przeglądarkowej danego serwisu. Tak jest np. w przypadku YouTube, Netflixa czy nawet Google Maps. Jest to o wiele bezpieczniejsza metoda, niż instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.

W MoreApps znajdziemy także aplikacje Google'a, czyli Gmail, Chrome, Google Maps itd. Jak wszyscy dobrze wiemy, to nie jedyne programy dobrze wykonujące swoje zadanie. Z tego względu MoreApps zasugeruje również zainstalowanie innego programu, np. zamiast Gmaila pocztę Huawei, a zamiast Map Google'a HERE WeGo.