Morele.net zapłaci rekordową karę. Sąd nie przyjął argumentów spółki

Serwis Morele.net nie uniknie kary. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w czwartek rekordowy wyrok, według którego spółka musi zapłacić ponad 2,8 mln zł. Kara dotyczy wycieku danych z listopada 2018 roku.

Jesienią ubiegłego roku prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukarał spółkę Morele.net najwyższą grzywną, jaką kiedykolwiek dotąd przyznał. Wynosi ona 2 miliony 830 tysięcy złotych. Kara została nałożona w wyniku ataku hakerskiego, w którym cyberprzestępcy wykradli bazę danych wraz ze szczegółowymi informacjami o użytkownikach.

Wyciekły loginy, hasła czy numery telefonów. Na efekt długo nie trzeba było czekać. Klienci Morele.net zaczęli otrzymywać SMS-y zawierające link do złośliwych witryn internetowych. Niewykluczone, że część danych została także wykorzystana do przejęcia kont Facebook i przeprowadzenia ataków "na BLIK-a".

Spółka Morele.net w ubiegłym roku postanowiła złożyć odwołanie kary nałożonej przez UODO. "Postępowanie było prowadzone według nieakceptowalnych standardów. Cały czas, tak naprawdę nie wiemy, za co nałożona kara. W decyzji mówi się o tym, że jedynie częściowo spełniliśmy wymogi wobec środki bezpieczeństwa, ale nie wiadomo, co to znaczy" - argumentował podczas rozprawy Sławomir Kowalski, partner z kancelarii Maruta Wachta reprezentującej Grupę Morele.net - podaje dziennik.pl.

Sąd nie przyjął argumentów przedstawianych przez przedstawicieli spółki. Jego zdaniem, decyzja prezesa UODO dokładnie wskazywała, które przepisy zawarte w RODO zostały naruszone. Sam zarzut też był wystarczająco dobrze przedstawiony. Tym samym, w czwartek odwołanie zgłoszone przez prawników Morele.net zostało odrzucone.