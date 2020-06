Pobierz program

MotoGP 17 to kolejna odsłona zapoczątkowanej w 2000 roku serii wyścigów motocyklowych, które oparte są na licencji Motocyklowych Mistrzostw Świata. Tytuł stawia na precyzyjne odwzorowanie fizyki przejazdu prawdziwych motocyklów oraz dostępność maszyn i lokacji, które rzeczywiście uwzględniane były w zawodach MotoGP w sezonie 2017.

Rozgrywka dla wymagających graczy

Jak już zostało wspomniane, olbrzymim atutem MotoGP 17 jest wysocki realizm wirtualnych przejazdów motocyklem. W grze, podobnie jak w rzeczywistości podczas przejazdów zwracać należy sporą uwagę na prędkość podczas pokonywania zakrętów, jak również panujące warunki atmosferyczne. Chwila nieuwagi prowadzić może do tego, że wypadniemy z toru i utracimy upragnioną pozycję lidera.

To jednak nie jedyny aspekt, dzięki któremu seria od lat cieszy się uznaniem wśród graczy na całym świecie. MotoGP 17 oddaje w ręce użytkownika pokaźny zbiór jednośladów, które w rzeczywistości spotkać można podczas MotoGP 2017 roku. Podobnie sprawa ma się w przypadku torów, po których przyjdzie się nam ścigać. 18 lokacji rozsianych po całym świecie to tory znane z tego sezonu. Wisienką na torcie są tutaj jednak zespoły, które również zostały przeniesione wprost z zawodów do gry.

Tryby rozgrywki

Opisywany tytuł posiada 2 tryby kariery. Pierwszy, Rider, pozwala nam się wcielić w początkującego zawodnika, który rozpoczyna swoją przygodę z wyścigami motocyklowymi, a jego celem jest jak najszybsze wspięcie się na sam szczyt. Drugi, Managerial, jest już nieco bardziej wymagający. Poza samymi wyścigami gracz skupić musi się także na organizowaniu zespołu, zatrudnianiu zawodników itp.

MotoGP 17 oferuje również możliwość zabawy w trybie multiplayer. Dostępna jest lokalna rozgrywka wieloosobowa na podzielnym ekranie oraz wyścigi z innymi użytkownikami w sieci.

Kluczowe cechy MotoGP 17:

licencjonowane wyścigi motocyklowe

motocykle i lokacje znane z MotoGP 2017

olbrzymi realizm przejazdów

wiele ciekawych trybów rozgrywki

Minimalne wymagania sprzętowe: