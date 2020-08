Pobierz program

Szukacie szalonej gry kooperacyjnej do grania z przyjaciółmi? Nie szukajcie za długo, gdyż cyrkowcy w Mount Your Friends są potrzebni od zaraz!

Zabawa pełną parą

Za Mount Your Friends odpowiada małe studio Stegersaurus Games. Gra jest połączeniem zręcznościówki z grą logiczną, a nawet strategiczno-techniczną, gdyż prócz wielkiej ilości humoru, przyjdzie nam w niej sporo kombinować. Cały zamysł rozgrywki polega na tym, by układając wieżę z przyjaciółmi, wspiąć się jak najwyżej. Najciekawsze jest jednak to, że budulcem, jesteśmy my sami.

Każdy z graczy posiada odpowiednią ilość czasu, by manewrować swoją postać na trzon wieży, jakim jest baranek, stojący na malutkim pniaczku. Od tego miejsca głównym zadaniem będzie zbudowanie tak dużej wieży, by jak najszybciej znaleźć się na jej szczycie i zająć dobrą pozycję.

Toporne sterowanie

Twórcy zastosowali całkiem skomplikowany system sterujący, opierając się na czterech klawiszach, odpowiedzialnych zresztą za kończyny naszych postaci. Pozwoli to łatwiej zarządzać systemem poruszania, ale również wielokrotnie wprawi innych graczy w głupkowaty nastrój. Bowiem clue gry jest częsty i gęsty jak smoła, humor.

Po zakończonym czasie nadchodzi kolej na następnego gracza, który korzystając z wybudowanej, żywej wieży musi się na nią wspiąć, a następnie zająć wyższą pozycję. Podczas zabawy może dojść do współzawodnictwa na takim poziomie, gdzie inni - bardziej wprawieni gracze - zaczną zagradzać drogę innym.

