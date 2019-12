Pobierz p​rogram

Movavi Game Capture to zaawansowany program służący do nagrywania wszystkiego, co dzieje się na ekranie, aczkolwiek głównym celem są oczywiście - jak wskazuje nazwa programu - gry komputerowe. Za jego pomocą z łatwością nagramy naszą rozgrywkę i zapiszemy w dowolnym formacie wideo.

Aplikacja nagrywa w czasie rzeczywistym wszystko, co dzieje się na ekranie komputera, a więc nie tylko gry. Można jej użyć również do przygotowywania rozmaitych prezentacji lub nagrywania filmów instruktażowych. Sam program posiada wbudowanych kilka profili, dostosowanych właśnie do nagrywania różnego rodzaju zawartości. Poza tym, możemy go użyć jako swoistej nagrywarki ścieżki muzycznej - wystarczy w nagranym materiale z gry zawrzeć utwór, który chcemy zapisać w formie MP3, aby za pomocą programu wydobyć pożądany kawałek.

Movavi Game Capture jest domyślnie stale obecne na ekranie, pozostając zawsze na wierzchu (oczywiście, tylko do momentu rozpoczęcia nagrywania) i w graficzny sposób prezentując, jaki fragment ekranu będzie ujęty w nagraniu. Tworzone filmiki możemy nagrywać w różnej ilości klatek na sekundę - od 15, do 60. Wyniki naszej pracy możemy zapisać jako w zasadzie dowolny plik wideo w formacie AVI, MPEG, MKV i nie tylko. Program oczywiście obsługuje skróty klawiszowe, które można dopasować do własnych preferencji.

