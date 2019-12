Pobierz​ program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Movavi Video Suite to rozbudowany, ale prosty w obsłudze pakiet multimedialny, zawierający narzędzia do zarządzania multimediami, zdjęciami i danymi.

W skład Movavi Video Suite wchodzi zestaw aplikacji, pozwalających na wykonywanie wielu najpopularniejszych operacji na filmach, muzyce, zdjęciach i danych. Wszystkie one posegregowane i umieszczone zostały na zakładkach, w których znajdziemy m.in. narzędzia do konwersji, edycji i dzielenia video; tworzenia płyt DVD/Blu-Ray z filmami; przechwytywania obrazu z kamerki internetowej, pulpitu lub urządzenia zewnętrznego (VHS, TV itp.); odtwarzania i edycji wideo w 3D; konwersji muzyki pomiędzy różnymi formatami; tworzenia nośników Audio-CD i MP3-CD; rejestrowania dźwięku z mikrofonu; nagrywania danych i obrazów na płyty; zgrywanie zawartości nośników do postaci obrazów płyt oraz tworzenia ze zdjęć pokazów slajdów i udostępniania ich online.

W wersji 10 pakietu poczyniono zmiany wpływające na szybkość konwersji. Ponadto pojawiły się narzędzia i funkcje pozwalające oglądać filmy 3D (w tym także 2D w 3D), a także je edytować, przechwytywać obraz z pulpitu oraz nagrywać video na płyty Blu-ray. Lista obsługiwanych formatów wejściowych i wyjściowych poszerzona została o MKV, WebM, OGV, SWF i AVCHD. Wśród predefiniowanych konfiguracji dla urządzeń mobilnych pojawiły się konfiguracje dla smartphone'ów i tabletów z systemem Android oraz Windows Phone 7.

Całość, pomimo anglojęzycznego interfejsu, jest dość prosta w obsłudze.

Uwaga!