Thunderbird to jeden z najpopularniejszych, darmowych klientów poczty oraz przeglądarek grup dyskusyjnych.

Cechy charakterystyczne programu to wysoka funkcjonalność i bardzo wygodny interfejs użytkownika oraz wsparcie XUL i kanałów RSS. Program charakteryzuje się możliwością otwierania poczty w kartach - podobnie jak to ma miejsce w przeglądarce internetowej. Dzięki temu użytkownik w prosty i szybki sposób może przeglądać wiele e-maili. Także wyniki wyszukiwań wyświetlane są w osobnej karcie, jeśli więc pracujemy z kilkoma wiadomościami nie zostaną one zamknięte podczas poszukiwania interesującej nas frazy. Kolejna dobra usługa dostępna w Thunderbirdzie to możliwość dobierania dodatków. Pomagają one nie tylko w zmianie wyglądu programu, ale dodają nowe funkcje i rozszerzenia jak kalendarz czy dodatkowy filtr niechcianej poczty. Dodatkami można zarządzać za pomocą menadżera - możemy je wyłączać, aktualizować i usuwać z programu. Ważną usługą jest możliwość archiwizowania danych, aby nie zalegały w folderze Odebrane, ale też nie zostały zupełnie usunięte z pamięci komputera.

Thunderbird posiada rozbudowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, spamem i phisingiem. Aktualizacje do kolejnych wersji mogą być pobierane automatycznie. Program współpracuje zarówno z Mozilla Firefox jak i innymi samodzielnymi przeglądarkami WWW. Dodatkową zaletą jest szybkość działania aplikacji.

Najważniejsze cechy i funkcje: