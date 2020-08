Pobierz program

Mudbox to zaawansowana aplikacja do rzeźbienia trójwymiarowych modeli poprzez ręczne deformowanie siatki, a także malowanie ich lub układanie na nich tekstur. Technika ta przypomina formowanie prawdziwego materiału plastycznego i malowanie pędzlem efektów pracy.

Do rzeźbienia można wykorzystać szereg narzędzi, jak wyciąganie, skręcanie, spłaszczenie, odcisk stępla czy wygładzanie, których parametrami można dowolnie sterować. Program również kolekcję bardziej zaawansowanych narzędzi, takich jak asymetryczne odbijanie czy warstwy 3D, ułatwiające modelowanie symetrycznych elementów.

Malowanie modeli w programie pozwala na ręczne nakładanie barw na jego powierzchnię w sposób przypominający malowanie pędzlem. Można także skorzystać z gotowych tekstur, map przemieszczeń i wielu narzędzi do manipulacji kolorem.

Główną jednak zaletą Mudboksa i przewagą nad konkurentami jest niezwykle przyjazny interfejs. Program od początku projektowany był przez specjalistów pracujących nad modelowaniem postaci do filmów i gier (Skymatter). Mudbox wykorzystywany był do modelowania przez Weta Digital, firmę odpowiadającą za efekty do filmu King Kong.

Uwaga!