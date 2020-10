Pobierz progra​m

Mullvad to niewielka aplikacja dla osób, które cenią sobie prywatność w trakcie codziennego korzystania z Internetu.

Dzięki temu programowi nasza aktywność w sieci będzie niemożliwa do wykrycia, gdyż zastępuje on IP użytkownika innym adresem. Mullvad warto zainstalować również wtedy, jeśli nie chcemy, by ktokolwiek był w stanie określić naszą lokalizację. Uruchamiając opisywane narzędzie stajemy się całkowicie anonimowi w internecie, co sprawia, że nie tylko możemy czuć się bezpieczniej, ale i bardziej komfortowo. Koniec chociażby z personalizowanymi reklamami wyświetlanymi na podstawie historii przeglądanych stron WWW.

Czasem zdarza się, że chcąc obejrzeć dany film w internecie, na ekranie pojawia się informacja „dana zawartość nie jest dostępna w twoim regionie”. Mullvad likwiduje taką blokadę, umożliwiając zapoznanie się ze wszystkimi treściami opublikowanymi za pośrednictwem sieci.

Mullvad jest narzędziem, które można z powodzeniem wykorzystać nie tylko w domowym zaciszu, ale także łącząc się z publicznymi sieciami bezprzewodowymi (np. w hotelu lub kawiarni).

