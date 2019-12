25.08.2017 10:11 • Recenzja do wersji 7.5.0.2381

Dla mnie jest to niekwestionowany zwycięzca w kategorii "managery plików typu Norton Commander". Od kilku lat jest to mój podstawowy program do zarządzania plikami na wszystkich komputerach, na których korzystam. Dzięki licencji "Darmowy do użytku: domowego, komercyjnego i rządowego" mogę korzystać z niego w każdej firmie, dla której pracuję, bez żadnych formalności. Pierwszy program, który wrzucam na każdy nowy komputer, którego mam używać.

Przede wszystkim program jest bardzo stabilny i niezawodny, często otrzymuje aktualizacje.

Program jest w bardzo dużym zakresie konfigurowalny, ale konfiguracja nie jest procesem banalnym. Jednak finalnie udaje się przygotować dla siebie program skrojony na miarę.

Nieźle (w przeciwieństwie do innych managerów, z których korzystałem) radzi sobie z funkcjami sieciowymi, co jest dla mnie dosyć istotne, ponieważ korzystam na co dzień z dosyć zaawansowanej sieci w domu i w pracy. Podoba mi się funkcja mapowania dysków.

Bardzo dobrze pracują kompresory (z wtyczkami i bez), można sobie całkowicie przekonfigurować skróty klawiszowe, dobrze działające zakładki... Mógłbym tak wymieniać długo.

Wersja nieinstalacyjna jest tak samo funkcjonalna jak instalacyjna, co pozwala na używanie programu na komputerach, które nie mają pełnego dostępu administracyjnego (służbowych).

Program działa również na starych 32-bitowych laptopach z systemem XP(!).