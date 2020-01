​Pobierz program

Multrin to aplikacja skierowana do osób, które uruchamiają wiele programów w tym samym czasie, ale nie chcą, by zajmowały one sporo miejsca na pasku zadań.

Działanie opisywanego narzędzia jest bardzo proste: wystarczy przeciągnąć do niego wszystkie okna aktywnych programów, by pojawiły się one w Multrin jako zakładki. Będzie to przypominać rozwiązanie znane z przeglądarek internetowych, w których jednocześnie możemy mieć włączonych mnóstwo witryn sieciowych i przełączać się między nimi za pomocą dostępnych kart.

Multrin oferuje skrót klawiaturowy (CTRL+TAB), dzięki któremu zmienimy wybraną kartę i przejdziemy do innego, włączonego programu.