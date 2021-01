Pobierz ​program

MuseScore to jeden z najlepszych programów do zapisywania i przeglądania nut – zarówno dla jednego instrumentu, jak i całych partytur dla orkiestry. Na jego korzyść działają nie tylko bogate możliwości i bardzo ładne dokumenty wyjściowe, ale także cena – jest zupełnie darmowy.

Program MuseScore przeznaczony jest do pracy na różnych poziomach. Można w nim zapisywać nuty od podstaw, zaczynając z pustym dokumentem lub z szablonem. Znaki na pięciolinii można wstawiać z palety, a od wersji 2.0 programu można pomóc sobie także ekranową klawiaturą pianina. Wstawiana na pięciolinii nuta wydaje dźwięk, co jest szczególnie pomocne przy układaniu akordów.

W MuseScore można przygotować dokument do druku, albo wykorzystać program do prezentacji nut na ekranie w czasie grania. Na potrzeby zespołu można rozbić partyturę na pojedyncze instrumenty i wygenerować osobny dokument dla każdego z muzyków, który potem można oglądać na komputerze, w aplikacji mobilnej albo wydrukować.

Program posiada także rozbudowany syntezator, dzięki któremu można odsłuchać utwór przed przystąpieniem do grania lub zapewnić sobie towarzystwo trzech wirtualnych muzyków, którzy zajmą miejsce brakujących członków kwartetu smyczkowego. Możliwości syntezatora, który nie jest główną częścią programu, są zaskakująco szerokie. Znajdziemy tu duży zestaw instrumentów różnego typu z możliwością ustalania głośności i dodawania efektów. Przy graniu można ustalić także strój (jeśli potrzebny jest inny niż standardowe 440 Hz) i względną głośność metronomu. Parametry można dopisać jako metadane

Oczywiście oprogramowanie będzie niczym bez bazy nut . Po założeniu darmowego konta na stronie MuseScore można zyskać dostęp do swojego rodzaju platformy społecznościowej, której użytkownicy zamiast zdjęciami swoich posiłków dzielą się nutami i partyturami. Udostępnione materiały można oczywiście komentować, dodawać do swojej kolekcji ulubionych i przekazywać dalej. Znajdziemy tu zarówno utwory klasyczne, dobrze znane wszystkim miłośnikom muzyki, jak i własne kompozycje użytkowników. Zapisy zachowane na koncie można także zachowywać tylko dla siebie i mieć do nich dostęp w każdej chwili i można wybrać dla nich licencję (od „wszystkie prawa zastrzeżone” do domeny publicznej). Dostępne utwory są podzielone według instrumentów i gatunków muzycznych. Jeśli mają także partie wokalne, można zaznaczyć język słów.

Program MuseScore potrafi zapisywać partytury tylko w swoim własnym formacie, eksport zaś jest możliwy także w formacie PDF, w postaci obrazów rastrowych i wektorowych (BMP i SVG) oraz jako uniwersalny MusicXML. Po wysłaniu jej do serwisu MuseScore można ją pobrać także w innych wersjach – uniwersalnym MusicXML, PDF dla druku, a także MIDI i MP3. W niektórych przeglądarkach możliwe jest odsłuchiwanie utworów po naciśnięciu spacji.