15.09.2019 22:06 • Recenzja do wersji 3.1.8.1

Szukałem od dawna programu, który pozwoliłby mi uporządkować moją domową kolekcję nagrań, na którą składają się: albumy winylowe, CD, DVD, BD, kasety i pliki muzyczne. Jako pierwszy przetestowałem Music Collector, ale zawiódł mnie na całej linii. Bez większego przekonania wziąłem na warsztat kolejny, Music Collection. I ten okazał się strzałem w 10-kę.



Jego podstawową zaletą okazała się możliwość wyszukania informacji o konkretnym albumie w internetowych bazach danych (w moim przypadku Discogs) i zapisania ich w bazie danych Music Collection. Istnieje też możliwość stworzenia ręcznie informacji o posiadanym albumie poprzez wypełnienie poszczególnych pól edycyjnych i dodanie okładki albumu. Opcja ta okazała się dla mnie szczególnie przydatna w przypadku moich własnych składanek utworów muzycznych lub kaset wydanych przez polskie wytwórnie muzyczne w latach 90., których to pozycji nie ma w Discogs, a których mam kilkaset w moich zbiorach. Cenną opcją jest możliwość pobrania z sieci treści konkretnego utworu, a także dodanie własnych uwag do konkretnego albumu.



Stworzoną wcześniej bazę danych można edytować, co jest szczególnie przydatne, jeśli chodzi o uzupełnienie albumu np. o czasy trwania utworów (często nie są podane) lub ich korekcji (często są podane błędnie).

Bardzo atrakcyjne są też formy prezentacji utworzonej kolekcji (które przypominają mi nieco te, znane z... odtwarzacza muzycznego iTunes):

- widok albumu z prezentacją,

- widok albumów w siatce,

- widok albumów ze zdjęciami,

- albumy na półce

Najbardziej przypadła mi do gustu ta ostatnia forma.



Ciekawych informacji dostarcza w zakładce "Narzędzia" zakładka "Statystyki", dostarczająca zbiorczych informacji o zgromadzonych utworach, m. in. o: liczbie albumów i nośników, liczbie utworów na nich zawartych, całkowitym czasie trwania albumów i ogólnym ich koszcie (jeżeli wcześniej wprowadziliśmy w bazie danych ich ceny).



Stworzoną bazę danych można wyeksportować; są tu 4 opcje: txt, csv, excel i html. Wybrałem excel – wyszło całkiem zgrabnie. Kolejną ciekawą opcją jest stworzenie kopii zapasowej kolekcji (jak dotąd nie korzystałem).



Program jest bardzo łatwy w obsłudze i intuicyjny.



Wymieniłem tylko niektóre jego funkcje, te, które są dla mnie istotne.



Podsumowanie: Music Collection to pod każdym względem doskonały program do stworzenia bazy danych z domowej kolekcji nagrań. Chętnie dałbym mu 10 gwiazdek (można tylko 5). Gorąco polecam go tym wszystkim, którzy poszukują dobrego, bezpłatnego programu do zarządzania własnymi zbiorami muzycznymi.