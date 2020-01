MusicBee 3.3.7310

​Pobierz program

MusicBee to idealna aplikacja do zarządzania i odtwarzania muzyki na domowym komputerze. Pozwala ona sprawnie organizować duże zbiory plików, słuchać podcastów, audiobooków oraz internetowe stacje radiowe, edytować tagi, a także synchronizować muzykę z przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi itp.

Program rozwijany jest nieprzerwanie od 2008 roku i pomimo swoich niewielkich rozmiarów posiada funkcjonalność, której nie powstydziłoby się większość najpopularniejszych odtwarzaczy multimedialnych. To co już na wstępie zwraca uwagę to niezwykle przyjazny i dopracowany, chociaż niedostępny w polskiej wersji językowej interfejs graficzny. Kolejną, znaczną zaletą MusicBee jest znikome zapotrzebowanie na zasoby systemowe. Podczas pracy ze zbiorem ponad 150 plików MP3 aplikacja potrafi zadowolić się niespełna 30 MB pamięci operacyjnej, nie zakłócając przy tym działania innych uruchomionych w systemie programów.

Jak już zostało wspomniane możliwości MusicBee są spore i obejmują wiele więcej niż tylko odtwarzanie oraz zarządzanie zbiorem muzyki. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż nie jest to typowy kombajn do pracy z multimediami, w którym duża liczba funkcji jest zbędna dla większości użytkowników. Program wyposażony został dokładnie w taką funkcjonalność, jaką spodziewać się należy w tego typu oprogramowaniu. Znajdziemy wśród niej narzędzia do sprawnego i wygodnego tworzenia playlist wraz z zaawansowanymi opcjami przeglądania, filtrowania i organizowania muzyki, automatycznego dodawania plików dźwiękowych z wskazanych folderów do bibliotek, edycji i zarządzania tagami, zgrywania zawartości płyt Audio-CD do formatów MP3, OGG, FLAC, WMA, a także synchronizacji z przenośnymi odtwarzaczami. W przypadku ostatniej opcji program potrafi przeprowadzać operację normalizacji dźwięku oraz konwersji formatu w tzw. locie.

Kolejnym ważnym elementem programu, na który zwrócić należy uwagę jest sam odtwarzacz. Pozwala on na odtwarzanie muzyki w wysokiej jakości, oferując przy tym wiele ciekawych funkcji. Znalazł się wśród nich m.in. wbudowany equalizer, opcja pobierania okładki i tekstu piosenki z Internetu oraz możliwość pracy playera w trybie pełnym, kompaktowym (zbliżonym do Winampa) i mini (na pulpicie wyświetlany jest jedynie niewielki pasek, z poziomu którego zarządzamy odgrywaną muzyką). Podczas słuchania towarzyszyć nam mogą efektowne wizualizacje, także takie ze zdjęciami wykonawców aktualnie odgrywanych utworów. Co więcej, informacje na ich temat możemy przeglądać bezpośrednio z poziomu aplikacji w takich serwisach jak Last.fm czy Wikipedia. Na uwagę zasługuje również funkcja Auto DJ-a.

Dla szczególnych fanów muzyki twórcy przygotowali opcje, których zadaniem jest informowanie o zbliżających się premierach i wydaniach nowych płyt oraz koncertach, mających się odbyć w najbliższej przyszłości w wybranej lokalizacji i jej okolicach.

