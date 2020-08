​Pobierz program

Picard to zaawansowany program do edycji metadanych (tagów id3 i innych) plików muzycznych. Jego podstawowym zadaniem jest pobieranie informacji o muzyce z serwisu MusicBrainz, którego jest oficjalnym „klientem”.

Picard nie należy do najprostszych w obsłudze programów, ale doskonale radzi sobie z rozpoznawaniem plików z muzyką i znajdowaniem dla nich odpowiednich tagów w bazie MusicBrainz. Aby pobrać tagi dla posiadanych utworów należy je załadować na listę (jako pojedyncze pliki lub całe foldery). Lista plików znajduje się w lewym panelu programu. Następnie wybrane pliki należy zidentyfikować, do czego służą opcje „sprawdź” (czytanie metadanych zapisanych obecnie w pliku) i „przeszukaj” (przeszukiwanie bazy MusicBrainz).

Do identyfikacji Picard używa muzycznych odcisków palców (PUID). Zidentyfikowane utwory są przenoszone do prawego panelu programu, gdzie można je grupować względem wykonawców, albumów lub utworów. Tam można wybrać również wersję i edycję albumu, edytować tagi ręcznie i zapisać informacje do pliku. Ponadto Picard automatycznie identyfikuje płyty CD i dostarcza narzędzia do zarządzania okładkami.

Program można rozszerzać za pomocą wtyczek napisanych w Pythonie. Przydatne dodatki, jak przeszukiwanie dodatkowych stron lub pobieranie specyficznych tagów, można znaleźć na stronie projektu. Dostępna jest również krótka instrukcja obsługi programu.