Muzyka Google Play znika z rynku. Możesz przenieść swoje dane do YouTube Music

Muzyka Google Play w lutym znika z rynku. Dla użytkowników to ostatnia szansa, by pobrać swoje treści na dysk komputera lub sprawnie przenieść się do YouTube Music. Google liczy oczywiście na tę drugą opcję, ale w obydwu przypadkach do dyspozycji pozostaje wygodny kreator.

Eksport danych możliwy jest bowiem dzięki stworzonemu specjalnie na takie okazje narzędziu Google Takeout. To prosty sposób na wygenerowanie kopii zapasowej swoich danych z Go...nie działa od stycznia 2021 roku.

Użytkownicy zainteresowani streamingiem muzyki są zachęcani do dalszego korzystania z oferty Google'a, czyli aplikacji YouTube Music. Działa podobnie do Spotify, oferując bezreklamowy dostęp do muzyki, którą można również znaleźć na YouTubie. Okres próbny jest bezpłatny, natomiast potem konieczna jest opłata w wysokości 19,99 zł za miesiąc. Dodatkowym atutem (względem regularnego YouTube'a) jest możliwość słuchania muzyki przy wyłączonym ekranie urządzenia mobilnego.

Warto wiedzieć, że YouTube Music potrafi również odtwarzać lokalnie zapisaną muzykę w smartfonie, wobec czego sprawdzi się także jako "zwykły" odtwarzacz MP3. Podobnie jak Google Play Muzyka, również YouTube Music współpracuje z Androidem Auto, przez co z odtwarzacza można wygodnie korzystać także na ekranie systemu infotainment w samochodzie obsługującym Androida Auto.