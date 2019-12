20.03.2016 11:00 • Recenzja do wersji 5.0.4.0

Zainstalowałem i szukam w pośpiechu jak dodać kolejną osobę... tak szukam w menu na górze i nic. W końcu na spokojnie patrzę, a tu na osobie jest add uff. Oczywiście dobre programy źle oznaczyło, że jest polski. Dobra bawię się, ale jak się pomyli w relationship, to trudno jest to zmienić, nie bawiłem się usunąłem osobę i dodałem na nowo, masakra... Stworzyłem drzewko, ale nie można rozwinąć całego i exportować do zdjęcia. Cóż pewnie, że darmowy to musi być utrudnienie.