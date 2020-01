Pob​ierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

My Lockbox to proste narzędzie, będące idealnym rozwiązaniem dla początkujących użytkowników, którzy chcieliby zabezpieczyć swoje poufne dane przed innymi użytkownikami komputera.

Z poziomu programu stworzyć możemy w dowolnej lokalizacji na naszym dysku specjalny folder, pełniący w pewnym sensie funkcję wirtualnego sejfu. Wszystkie umieszczane w nim dane, pliki i foldery, mogą być w dowolnym momencie ukryte i zabezpieczone. My Lockbox sprawia, że zarówno zawartość wspomnianego folderu-sejfu, jak również on sam nie jest dostępny dla kogokolwiek, kto nawet uzyska fizyczny dostęp do komputera.

Obsługa tego niewielkiego programu jest banalnie prosta. Wystarczy, że zdefiniujemy katalog, w którym przechowywać będziemy poufne dane, umieścimy je tam i zablokujemy dostęp do nich (przycisk 'Lock'). Aby z kolei odblokować nasze pliki i foldery musimy poprawnie wpisać swoje hasło i kliknąć w oknie programu opcję 'Unlock'.

My Lockbox po uruchomieniu działa w obrębie zasobnika systemowego, skąd możemy zarządzać konfiguracją programu. Oferuje on kilka ciekawych opcji, z pomocą których folder-sejf będzie automatycznie blokowany kiedy uśpimy/zahibernujemy komputer lub brak będzie aktywności użytkownika przez zadany czas. Program daje również możliwość definiowania skrótów klawiszowych oraz listy zaufanych procesów, które mogą korzystać z zabezpieczonych danych.

Uwaga!