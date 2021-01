Pobierz progr​am

My Screen Recorder to niewielkie i nieskomplikowane narzędzie przeznaczone do zapisywania do plików wideo naszej aktywności na komputerze. Zawiera ono funkcje pozwalające wygodnie nagrywać wszystkie operacje i czynności jakie wyświetlane są na ekranie naszego komputera.

Program przechwytuje całą aktywność użytkownika i zapisuje ją jako materiały wideo w formacie AVI lub WMV. Przy jego użyciu nagramy wszystko co zobaczyć można na ekranie monitora - pulpit, kursor myszki, działające aplikacje, a wszystko to możliwe jest do zapisania łącznie z dźwiękiem. My Screen Recorder pozwala definiować obszar uwzględniany w nagraniu i może nim być cały ekran, wybrany region lub okno aplikacji. My Screen Recorder wspiera także systemy wielomonitorowe.

Narzędzie doskonale sprawdza się podczas tworzenia wszelakiego rodzaju prezentacji, materiałów szkoleniowych, demonstracji działania aplikacji itp. Dzięki funkcji jednoczesnego zapisu obrazu z pulpitu i dźwięku z głośników i mikrofonu łatwo wzbogacimy nasze projekty o lektora.

