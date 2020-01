Pobierz prog​ram

MySQL Workbench to narzędzie do zarządzania i modelowania baz danych MySQL. Za jego pomocą można edytować konfigurację serwera i jego komponentów, a także zaprojektować i stworzyć schematy (wizualne reprezentacje tabel, widoków itp.) nowych baz danych, wykonać dokumentację istniejących oraz zapewnić wsparcie przy procesach migracji do MySQL.