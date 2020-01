Pobierz pro​gram

Mylio to nowoczesna i dopracowana przeglądarka graficzna kierowana do amatorów fotografii cyfrowej. Poza podstawową funkcją katalogowania bibliotek graficznych oferuje ona także możliwość edycji zdjęć oraz synchronizacji zbiorów graficznych pomiędzy wieloma urządzeniami.

Aplikacja jest bardzo wygodna w użyciu i jednocześnie charakteryzuje się dużą szybkością działania nawet w przypadku większych bibliotek ze zdjęciami. Oferuje ona niemal wszystkie niezbędne narzędzia, pozwalające z łatwością uporządkować zbiory fotografii rodzinnych itp. Do dyspozycji użytkownika oddano możliwość tworzenia albumów z wczytanych uprzednio plików graficznych, zarządzania metadanymi zapisanymi w zdjęciach oraz wyszukiwania poszczególnych egzemplarzy na ich bazie. Mylio z łatwością umożliwia definiowanie osób na zdjęciach oraz lokalizacji, w której zostały wykonane. Oczywiście istnieje również możliwość przeszukiwania albumów ze względu na te kryteria.

W programie Mylio nie mogło zabraknąć funkcji edycji oraz korekty fotografii i chociaż są to opcje podstawowe to w większości przypadków wystarczające do usunięcia niewielkich niedoskonałości zdjęć. Znajdziemy wśród nich narzędzia do zarządzania balansem bieli, ekspozycją, kontrastem, jasnością, cieniami itp., a także skuteczną funkcję wyostrzania.

