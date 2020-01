Pobierz progra​m

NCSwitch może okazać się bardzo przydatnym narzędziem wśród użytkowników, którzy wielokrotnie korzystają z tych samych sieci w różnym czasie.

Jeśli pracujemy na laptopie bądź tablecie, to niewątpliwie wykonujemy swoje obowiązki zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią. Dlatego też musimy ręcznie zmieniać rozmaite ustawienia komputera (połączenie internetowe, drukarka sieciowa, domyślne programy do otwierania plików, ustawienia firewalla i wiele, wiele innych), co początkowo nie jest zbyt problematyczne, ale z czasem może doskwierać coraz bardziej. Chcąc temu zapobiec, warto zainstalować NCSwitch.

NCSwitch wymaga jednorazowej konfiguracji (w formie czytelnego kreatora), a następnie automatycznie wykrywa zmianę połączenia sieciowego i przygotowuje komputer do pracy w nowym otoczeniu.