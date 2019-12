Po​bierz program

NTLite to niewielkie i bardzo proste w obsłudze narzędzie do zmiany ukrytych ustawień systemów Windows 7, 8 i 10, pozwalające dokonywać zmian na istniejącym środowisku operacyjnym, jak również dostosowywać jego nośnik instalacyjny do indywidualnych preferencji. Dzięki niemu oczyścimy system ze zbędnych komponentów, jak również zintegrujemy z instalatorem składniki, które normalnie musielibyśmy zainstalować ręcznie w "czystym" Windowsie.