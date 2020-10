NVIDIA Studio Drivers 456.71

Pobierz progra​m

NVIDIA Studio Driver to pakiet sterowników do kart graficznych firmy NVIDIA, które zostały przygotowane z myślą o użytkownikach korzystających z aplikacji kreatywnych.

Dla profesjonalistów

Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą internetowym, producentem lub artystą, powinieneś zainstalować NVIDIA Studio Driver, bowiem to właśnie dzięki tym sterownikom zwiększysz wydajność programów, których używasz w trakcie codziennej pracy. Twórcy zadbali o to, by poszczególne narzędzia stały się praktycznie niezawodne, testując je w rozmaitych warunkach podczas wykonywania licznych operacji w programach od Adobe, Autodesk i wielu, wielu innych.

Większy komfort pracy

NVIDIA Studio Driver skierowane jest więc do osób zajmujących się przygotowywaniem trójwymiarowych obiektów, renderowaniem, animowaniem, rysowaniem czy nawet edytowaniem zdjęć bądź filmów. Za sprawą opisywanych sterowników zwiększymy wydajność aplikacji i będziemy mogli poświęcić więcej czasu na pracę zamiast czekać na przetworzenie czy też zapisanie efektów naszych działań.

Najważniejsze cechy: