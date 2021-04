Nabór do przedszkoli 2021. Nie możesz sprawdzić wyników? Pamiętaj o ważnej rzeczy

Udostępnij:

W marcu i kwietniu 2021 napływają wyniki rekrutacji do przedszkoli państwowych w systemie Vulcan. Jak się okazuje, sprawdzenie wyników może być problematyczne. Wszystko przez sposób przekierowywania rodziców na strony logowania. Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół - inaczej nasze wysiłki pójdą na marne.

Głównym problemem systemu rekrutacji Vulcan jest to, że wyszukując strony rekrutacyjnej, każde miasto ma osobną witrynę. Przykładowo, jeśli wpiszemy w Google hasło "vulcan rekrutacja przedszkole", ujrzymy kilka wersji portalu Vulcan.

fot. dobreprogramy.pl/Jakub Krawczyński

Będą one prowadzić jednak do konkretnego miasta, np. Rybnika, Siedlec, Rzeszowa czy Lublina. Istnieje więc ryzyko, że możemy nawet tego po stronie wyszukiwarki nie widzieć, na stronę jakiego miasta wchodzimy. Może to wynikać z rodzaju urządzenia, na jakim wchodzimy na portal albo naszej przeglądarki.

W sytuacji, gdy chcemy wejść na portal rekrutacyjny innego miasta, np. Bydgoszczy - może okazać się, że kliknęliśmy na link przekierowujący do innej miejscowości. Wtedy nie zalogujemy się na portal, nawet podając prawidłowe dane, czy prosząc o przypomnienie hasła na użyty przy rejestracji mail.

Co zrobić, aby dopilnować, byśmy na pewno weszli na właściwą wersję portalu? Przede wszystkim uściślić to, co wpisujemy w wyszukiwarkę. Powinniśmy wpisać: "vulcan rekrutacja przedszkole [nazwa_miasta]", np. "vulcan rekrutacja przedszkole bydgoszcz". Tylko wtedy mamy gwarancję, że pierwsza strona, jaka nam się pokaże w wynikach to ta, której potrzebujemy.

Aby mieć 100-procentową pewność, że jesteśmy na właściwej dla nas wersji serwisu, należy zwrócić uwagę na pasek adresowy. Na przedostatnim miejscu w adresie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/ pojawi się nazwa miasta, np. Rybnik: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rybnik/news.

Jeśli nie jest to miasto, w którym dokonujemy rekrutacji, musimy cofnąć się do wyszukiwarki i upewnić się, że wpisaliśmy interesującą nas miejscowość.