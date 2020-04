Nadchodzi telewizor OLED Huawei. Imponujący obraz, ciekawe co z bezpieczeństwem...

Udostępnij:

Jak podaje portal Gizchina, Huawei ma zaprezentować w tym tygodniu swój pierwszy telewizor OLED. Będzie on oparty o autorski system HarmonyOS.

Huawei Smart TV X65: pierwszy telewizor OLED firmy

Huawei Smart TV X65 poza ekranem typu OLED (nie wiadomo, kto jest producentem matrycy, choć prawdopodobnie LG Display), ma wyróżniać się zestawem audio z czternastoma głośnikami i dźwiękiem surround. X65 ma kalibrować dźwięk z telewizora w odniesieniu do profilu akustycznego pokoju, co w sumie jest już spotykane w wielu amplitunerach z wyższej półki. Ponadto odbiornik ma również posiadać 24 MP wysuwaną kamerę szerokokątną do wideo-rozmów, wyposażoną w funkcje SI.

Wyświetlacz ma korzystać z wielokanałowych czujników, które regulują zarówno kolory, jak i odświeżanie obrazu, a także dopasowują. Brzmi to trochę jak standardowy czujnik światła zewnętrznego, lub coś w stylu Dolby Vision IQ i nie zdziwiłbym się, gdyby ten marketingowy opis się nim okazał. Aczkolwiek ta część o odświeżaniu obrazu brzmi dość podejrzanie.

Tak wygląda telewizor OLED firmy Huawei na materiałach, które wyciekły do sieci

Niemniejsze wątpliwości oczywiście budzi wbudowana, wysuwana kamera. Owszem, aby połączyć się wygodnie z bliskimi, to świetne rozwiązanie – szczególnie w tych czasach. Jednakże reputacja bezpieczeństwa Huawei nie należała ostatnio do najlepszych (czy to zasłużone, czy nie, to zupełnie inna sprawa).

Z innych ciekawostek – Huawei ma wprowadzić nowy sposób na kontrolowanie telewizora, który nie jest ani pilotem ani sterowaniem głosowym. Oficjalna prezentacja Huawei Smart TV X65 ma odbyć się 8 kwietnia.