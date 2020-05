Nadchodzi wymarzony laptop dla hipsterów i przeciwników wielkich korporacji

Udostępnij:

Jeśli Intel kojarzy ci się wyłącznie z lukami w kanale bocznym, a na sam dźwięk słowa Microsoft czujesz nieprzyjemne mrowienie, hiszpańska firma Tuxedo ma rozwiązanie. To Tuxedo Book BA15, czyli pierwszy, jak twierdzi producent, laptop na Linuksie, z komponentami marki AMD.

Tuxedo Book BA15 ma wymiary 356 x 234 x 17 mm i masę całkowitą równą około 1,4 kg, a jego obudowa wykonana jest ze stopu magnezu i aluminium, czym nawiązuje do tzw. ultrabooków premium. Choć sam producent nie pozycjonuje rzeczonego sprzętu w klasie wyższej, a mówi tu raczej o urządzeniu dla każdego – z 15,6-calową matrycą IPS o rozdzielczości natywnej Full HD.

Podstawę platformy stanowi procesor AMD Ryzen 5 3500U, a więc 4-rdzeniowa i 8-wątkowa jednostka o taktowaniu 2,1-3,7 GHz, wyposażona w 4 MB pamięci podręcznej i zintegrowaną grafikę Radeon Vega 8. Do tego dochodzi maksymalnie 16 GB pamięci DDR4, niestety w konfiguracji jednokanałowej, a ponadto dwa nośniki danych typu M.2. Z czego jeden może być stosowany wymiennie z klasycznym SATA 2,5''.

Poza tym na pokładzie znajdziemy kartę sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 i Bluetooth, a także cały szereg złącz wejścia-wyjścia. Są to: USB-C (w standardzie USB 3.2 Gen 1), 2x USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, HDMI 2.0, LAN, analogowe audio i czytnik kart pamięci.

Na uwagę zasługuje dość duży akumulator, którego pojemność wynosi ponad 91 Wh. Zdaniem producenta, zapewnia on nawet 25 godzin pracy w terenie.

Kupując Tuxedo Book BA15, można zdecydować się na jeden z trzech linuksowych systemów operacyjnych, a mianowicie Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 15.1 lub częściowo autorski Tuxedo_OS, który jest de facto wariacją na temat Ubuntu Budgie. Producent oferuje ponadto instalację Windowsa 10 w trybie dual boot i domyślne szyfrowanie systemu plików.

Wersja podstawowa, wyposażona w pojedynczy dysk SSD o pojemności 250 GB, to wydatek rzędu 860 euro (ok. 3885 zł). W tej cenie Tuxedo, oprócz laptopa i zasilacza, zapewnia dwuletnią gwarancję i pamięć flash USB z obrazem do przywracania wybranego systemu.