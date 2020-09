Najlepsze programy do testowania i diagnostyki komputera

Udostępnij:

Dobrze skonfigurowany i oprogramowany komputer, to połowa sukcesu, jeśli chodzi o stabilność działania i tak zwany święty spokój ze sprzętem. Niestety los płata nam figle i nawet maszyna złożona z najlepszych podzespołów może niedomagać.

W takiej sytuacji, pierwsze co powinniśmy zrobić to przebadać i zdiagnozować naszego delikwenta. Niczym lekarz pierwszego kontaktu. Przedstawiamy Wam ranking najpopularniejszych programów do testowania i diagnostyki, które znajdziecie w naszym katalogu. Nadmienię tylko, że ranking opiera się na ilości pobrań, a o popularności świadczy pozycja w tymże rankingu.

5. SiSoftware Sandra Lite (liczba pobrań: 336 710)

SiSoft Sandra Lite to popularna wersja programu diagnostycznego dla komputerów z Windowsem.

Program zawiera w sobie moduły podające użytkownikowi szczegółowe informacje dotyczące sprzętu na jakim pracuje oraz oprogramowania. Szczegółowe wiadomości na temat procesora, BIOSu, magistrali PCI i AGP, karty Video, sterowników DirectX, klawiatury, myszki, karty dźwiękowej, drukarki, pamięci, fontów systemowych, portów, procesów podawane są w przejrzystej formie. Raporty są zapisywane do plików TXT, HTM, MIF oraz XML.

SiSoft Sandra wyposażona jest w system inteligentnych podpowiedzi uzupełnianych testami wydajności, umożliwiającymi optymalną skonfigurowanie systemu pod kątem szybkości pracy procesora, multimediów oraz pamięci.

Aplikację SiSoft Sandra Lite można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. OCCT (liczba pobrań: 398 172)

OCCT (OverClock Checking Tool) to bardzo cenione wśród tzw. oveclockerów narzędzie do testowania bazowych komponentów komputera, które zostały "podkręcone" w celu osiągnięcia jak najwyższej wydajności. Dostarcza ono także szczegółowych informacji m.in. na temat posiadanego procesora.

Program podczas swojego działania poddaje komputer pod duże obciążenie, dając przy tym możliwość monitorowania podstawowych właściwości pracy podstawowych jego komponentów - tj. poziom użycia CPU i pamięci RAM, napięcie oraz temperatura poszczególnych rdzeni i jednostki GPU (o ile sprzęt wyposażony został w odpowiednie sensory). Do dyspozycji użytkownika pozostają 4 rodzaje testów: autorski oraz wykorzystujący bibliotekę LINPACK Intela do badania procesora, a także benchmarki sprawdzające kartę graficzną pod kątem renderowania obiektów 3D oraz zasilacz. W przypadku tego ostatniego obciążeniu poddawany jest zarówno procesor, jak również GPU. Wszystkie z dostępnych benchmarków w większym lub mniejszym stopniu mogą być konfigurowane.

Po zakończeniu testów OCCT generuje zestaw kilku wykresów, które zapisywane są na dysku w postaci plików PNG. Obrazują one użycie w czasie procesora i karty graficznej, temperaturę poszczególnych rdzeni CPU i jednostki GPU, a także napięcie.

Aplikację OCCT można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. Memtest86 (liczba pobrań: 504 663)

Bardzo dobry program do testowania kości pamięci RAM w komputerze. Pamięć (zwłaszcza ta gorszej klasy) jest obok samego systemu operacyjnego najczęstszym elementem, który może mieć wpływ na niestabilną pracę komputera. Jeżeli więc komputer nie pracuje prawidłowo, zawiesza się, pojawiają się różnego rodzaju "śmieci" na ekranie, powinniśmy w pierwszym rzędzie skorzystać z tego programu.

Memtest86 pracuje całkowicie niezależnie - tworzy dysk startowy z programem, z którego później uruchamiamy komputer i sam program. Program testuje pamięć za pośrednictwem kilkunastu algorytmów.

Aplikację Memtest86 można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. HD Tune (liczba pobrań: 1 530 820)

HD Tune to bezpłatny program umożliwiający przetestowanie dysków twardych, SSD, zewnętrznych magazynów danych USB, pendrive'ów czy kart pamięci.

HD Tune sprawdza wydajność dysku mierzoną prędkościami transferów, czasem dostępu lub użyciem procesora i prezentuje wyniki w formie wykresu graficznego oraz liczb. Podaje także szereg przydatnych informacji o dysku twardym m.in. pojemności, standardzie interfejsu, partycjach, buforze, wersji oprogramowania wewnętrznego (tzw. firmware), numeru seryjnego, aktualnej temperaturze, wsparciu S.M.A.R.T. itp.

Dysk możemy ponadto przeskanować pod kątem błędów. Przydatną opcją programu jest pokazywanie aktualnej temperatury dysku twardego w zasobniku systemowym (tray) paska zadań.

Aplikację HD Tune można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. SpeedFan (liczba pobrań: 1 969 146)

SpeedFan to niewielki i darmowy programik, który pozwala w łatwy sposób kontrolować prędkość wentylatorów w komputerze oraz dostarcza informacje m.in. o temperaturze bazowych jego podzespołów.

Narzędzie pomimo swoich mikroskopijnych jak na dzisiejsze czasy rozmiarów (niespełna 3 MB) oferuje całkiem bogaty zestaw funkcji przeznaczonych do monitorowania parametrów pracy podstawowych komponentów naszego komputera. Po uruchomieniu, w głównym oknie SpeedFan prezentowane są dane dotyczące prędkości obrotowej wszystkich wentylatorów zamontowanych pod obudową komputera (o ile wyposażone zostały w odpowiednie sensory), temperatury procesora czy dysku twardego, jak również różnego typu napięć na poszczególnych komponentach.

Podczas testowania różnych konfiguracji z pomocą przychodzi funkcja wykresów. To dzięki nim dokładnie przeanalizujemy temperaturę z wszystkich sensorów podczas obciążenia komputera lub manipulowania (zmniejszania) prędkości wiatraków.

Innym, bardzo przydatnym podczas diagnostyki w tym przypadku dysków twardych aspektem SpeedFan jest obsługa technologii S.M.A.R.T. Dzięki niej uzyskujemy dostęp do dużej ilości szczegółowych informacji m.in. o kondycji naszego nośnika danych i odpowiednio wcześnie dowiemy się o zbliżającej jego awarii. Wśród danych S.M.A.R.T. o naszym HDD/SDD znajdziemy informacje o tym przez jaki czas urządzenie jest używane, ilości prób napędzenia talerzy (HDD) czy błędach odczytu. Najnowsza wersja została wzbogacona m. in. o pełne wsparcie dysków SCSI.

Aplikację SpeedFan można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Widać ciekawą tendencję w naszym zestawieniu. Mamy program do sprawdzenia ogólnie całej konfiguracji, program, który sprawdza stabilność procesora i karty graficznej, program dedykowany do testów pamięci RAM i odrębny program do sprawdzania dysków. A na pierwszym miejscu jest program do sprawdzania temperatur kluczowych komponentów.

Czyli mamy tu zestawienie programów, które sprawdzają komponenty, które najczęściej generują problemy. Jak widać, w pierwszej kolejności sprawdzamy czy komputery się nie przegrzewają, czy dysk działa prawidłowo, czy RAM nie generuje błędów. To jest odzwierciedlenie najczęstszych przypadłości naszych komputerów, z którymi użytkownicy i serwisy komputerowe borykają się każdego dnia!

A Wy używacie tego typu programów? Kontrolujecie stan swoich maszyn? A może macie jakieś swoje, sprawdzone aplikacje, których zabrakło wśród najpopularniejszych naszych propozycji? Czekamy na komentarze.