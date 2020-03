Najlepszy format dźwięku Dolby Atmos już wkrótce bezprzewodowo

Udostępnij:

Format dźwięku Dolby Atmos to obecnie złoty standard w filmach w kinie, jak i płytach Blu-ray i 4K Blu-ray. Cieszy się on także zainteresowaniem w grach wideo. Do tej pory jednak korzystanie z niego wymagało podłączenia urządzenia takiego, jak amplituner czy soundbar, bezpośrednio przez kabel HDMI. Ewentualnie można było go uzyskać we wbudowanych głośnikach w telewizorze. Teraz dochodzi trzecia opcja – głośniki bezprzewodowe.

Dolby Atmos w standardzie WiSA, już wkrótce na Twoim telewizorze LG, TCL i Xbox One X

WiSA, czyli Wireless Speaker and Audio, jest standardem dźwięku bezprzewodowego opracowanym przez WiSA Association. W skład tego stowarzyszenia wchodzą m.in. topowe firmy audio, takie jak THX, Harman Kardon (Samsung), Denon, Pioneer, Onkyo, Marantz, czy też producenci telewizorów LG i TCL oraz Microsoft z Xbox One.

Do tej pory standard WiSA charakteryzował się 24-bitowym, 8-kanałowym (7.1) dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości (Hi-Res Audio). Mogliśmy także liczyć na zaledwie 2,6 ms (przy próbkowaniu 96 kHz) opóźnienie, znacznie niższe niż Bluetooth i jego 40 ms (nie wspominając o innych ograniczeniach).

Teraz, dzięki wprowadzeniu obsługi dźwięku obiektowego Dolby Atmos, zapewnienie wysokiej jakości audio, bez konieczności używania kabli, jest możliwe. Wystarczą głośniki certyfikowane przez WiSA, transmiter oraz trochę cierpliwości, bo firma planuje wprowadzić aktualizację z obsługą Dolby Atmos. Kiedy nadejdzie? Już w drugim kwartale 2020 roku.

Jakie głośniki dysponują certyfikatem WiSA? Z bardziej rozpoznawalnych w Polsce marek są to m.in. produkty firm Harman Kardon, Klipsch i Bang & Olufsen. Pełną listę można podejrzeć pod tym adresem.