Narodowy Spis Powszechny 2021: oszuści mogą wyłudzać dane, nie daj się nabrać

Narodowy Spis Powszechny 2021 może się stać pretekstem dla oszustów, którzy będą próbowali dotrzeć do cudzych danych osobowych. Jak ostrzega CyberRescue, problemem mogą być głównie telefony od osób podszywających się pod rachmistrzów i łatwowierność obywateli, którzy mogą się zdecydować podać im swoje dane. Te mogą zostać później na wiele sposobów wykorzystane do innych przestępstw.

Co jednak ciekawe, głównym zagrożeniem nie wydaje się tu być sam fakt podania obcej osobie danych statystycznych, ale na przykład uwierzenie w konieczność skorzystania z hiperłącza do strony, która w praktyce będzie wykorzystana do wyłudzenia danych osobowych. Link może trafić do odbiorcy w formie spreparowanego SMS-a, a zostać poprzedzony rozmową telefoniczną z oszustem.

Warto więc wiedzieć, że rachmistrz po pierwsze jedynie dzwoni (i nie wysyła SMS-ów) oraz można go zweryfikować, na przykład na tzw. infolinii spisowej. Co jednak najważniejsze, bezpośredni kontakt z rachmistrzem nie jest konieczny. Narodowy Spis Powszechny 2021 jest bowiem dostępny także (a może nawet przede wszystkim) w internecie. O tym, jak bezpiecznie przekazać w nim swoje dane, pisaliśmy w odrębnej publikacji, do której lektury zachęcamy.

Narodowy Spis Powszechny 2021 jest dostępny w aplikacji webowej od 1 kwietnia. Osoby, które jednak nie zdecydują się skorzystać z tej drogi, mogą się spodziewać telefonu od rachmistrza począwszy od 2 maja. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie rządowej.