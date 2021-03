Narzędzie od Apple pozwoli przenieść zdjęcia z iClouda do Zdjęć Google

Udostępnij:

Apple zaczął oferować nową usługę na swojej stronie poświęconej ochronie danych i prywatności. Dzięki niej użytkownicy mogą bezpośrednio przenieść zdjęcia z ich chmury do Zdjęć Google. Funkcja będzie obsługiwać w przyszłości także przenoszenie fotografii na inne serwisy.

W ramach aktualizacji swoich narzędzi do ochrony danych i prywatności, Apple wprowadziło funkcję bezpośredniego przesyłania zdjęć z iClouda do Zdjęć Google. Zanim jednak przeniesiemy nasze fotografie, należy pamiętać, że przeniesienie zdjęć z iClouda na platformę Google nie spowoduje usunięcia niczego z chmury Apple, a jedynie skopiuje i przeniesie zdjęcia. Warto także pamiętać, że inteligentne albumy, zdjęcia na żywo i niektóre pliki RAW nie zostaną przesłane.

Jak przenieść zdjęcia z iClouda do Zdjęć Google

Przede wszystkim Apple prosi, aby użytkownicy upewnili się, że na pewno korzystają z chmury iCloud do przechowywania swoich zdjęć i filmów na urządzeniach Apple. Dodatkowo należy korzystać z dwustopniowego uwierzytelniania. Niezbędne jest także posiadanie wystarczająco dużo miejsca na koncie Google. Dopiero wtedy można podejść do przenoszenia fotografii.

Aby tego dokonać, należy przejść do strony logowania na Apple Data and Privacy. Tam trzeba zalogować się za pomocą swojego Apple ID, z którego chcemy przenieść zdjęcia i filmy. Następnie wybieramy opcję Transfer a copy of your data i klikamy na Request to transfer a copy of your data. Z menu wybieramy Google Photos, po czym decydujemy czy chcesz przesłać tylko zdjęcia lub filmy, czy jedno i drugie. Teraz logujemy się na swoje konto Google, na które chcemy przenieść pliki i zezwalamy Apple na dodawanie zdjęć i filmów do naszego konta. Na sam koniec potwierdzamy dane i rozpoczynamy przeniesienie plików.

Zgodnie z informacjami od Apple, cały proces przenoszenia plików może trwać od 3 do 7 dni. Po jego zakończeniu użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem transferu. Po przeniesieniu do Google nazwy plików, albumów i filmów będą zaczynać się słowem Copy. Niektóre dane, takie jak albumy udostępnione i inteligentne, zawartość strumienia zdjęć, zdjęcia na żywo, niektóre metadane oraz zdjęcia i filmy przechowywane w innych folderach lub lokalizacjach, mogą nie zostać w ogóle przesyłane na konto Google.