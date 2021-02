Następny iMac może być dostępny w tych samych kolorach, co iPad Air

Udostępnij:

Apple zdecydowało się na przemianę swoich Maców. Wiemy już, że MacBook Air dostanie zupełnie nowy wygląd, ale wszystko wskazuje na to, że podobny proces czeka także iMaca. Zgodnie z pogłoskami, Apple planuje stworzyć nowego iMaca w różnych kolorach.

Autorem przecieków jest znany z ujawniania różnych informacji youtuber Jon Prosser. Z udostępnionych przez niego zdjęć wynika, że nowy iMac będzie dostępny w tych samych wariantach kolorystycznych co iPad Air. Co także zwraca uwagę to fakt, że jeśli rendery nie są w żaden sposób przekłamane, to nowy iMac będzie przypominał swoim wyglądem gigantycznego iPada.

Youtuber, poza wariantami kolorystycznymi, nie przekazał więcej nowych informacji na temat tego, co znajdzie się w środku nowych urządzeń. Jednakże, poza nowymi kolorami iMaców, pokazał on także potencjalne rendery nowych komputerów Mac, a dokładniej to Maca Pro mini. Zgodnie z opisem Youtubera, wielkością przypomina on trzy do czterech Maców mini ułożonych jeden na drugim. Niestety, poza tą informacją, nie wiadomo nic więcej.

Nowych komputerów Mac możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. Nie ma jednak dokładnych informacji kiedy Apple ujawni szczegółowe informacje na ich temat.