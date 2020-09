Navitel AR280 Dual, czyli dwa wideorejestratory "w jednym" za 199 złotych

Udostępnij:

Navitel wprowadza do oferty nowy, budżetowy model wideorejestratora samochodowego. AR280 Dual, o którym mowa, składa się w rzeczywistości z dwóch modułów i pozwala na jednoczesne rejestrowanie tego, co dzieje się przed i za samochodem. Sugerowana cena to niespełna 200 złotych, przez co produkt może się spotkać z dużym zainteresowaniem mniej zamożnych kierowców.

Jak podaje producent, AR280 Dual został wyposażony w sensor GC2053, który ma zapewnić wysoką jakość nagrać przy słabych warunkach oświetleniowych. Filmy zapisywane są w rozdzielczości FullHD przy 30 klatkach na sekundę, zaś kąt widzenia obiektywu to 140 stopni. Rejestrator wyposażono także w tryb parkingowy, który wykorzystuje czujnik wstrząsów, aby uruchomić nagrywanie po wykryciu stłuczki.

Navitel wprowadza na rynek nowy wideorejestrator, fot. Navitel.

Szczegóły dotyczące tylnego rejestratora pozostają już jednak tajemnicą. Navitel podaje tylko, że w tym przypadku zapisane nagranie ma rozdzielczość HD. Ze strony internetowej producenta dowiadujemy się natomiast, że w tym przypadku kąt widzenia obiektywu to 100 stopni.

"Po sukcesie i dużym zainteresowaniu poprzednimi wideorejestratorami z dodatkową kamerą w zestawie (...) przyszedł czas na tańszą propozycję od Navitel. Model AR280 DUAL został wyposażony w niezbędne funkcje potrzebne kierowcy, aby czuć się bezpiecznie podczas jazdy" – tłumaczy Tobiasz Jankowski, CEO NAVITEL EUROPE. "Możliwość uchwycenia co dzieje się z tyłu samochodu jest niewątpliwym plusem (...) Uważam, że wszystkie auta powinny być wyposażone zarówno w przednią jak i tylną kamerę. Dlatego poszerzamy naszą ofertę o nowy model, dostępny na każdą kieszeń".

W zestawie, poza kamerami, można również znaleźć samochodowy zasilacz, uchwyt na szybę i przewód wideo do podłączenia tylnego modułu. Ciekawostką jest załączona roczna licencja na nawigację Navitel do smartfonów z mapą 47 krajów. Navitel AR280 Dual jest już dostępny w sprzedaży w sklepach RTV Euro AGD oraz serwisie Allegro.