Neat Image 8.5

Pobierz​ program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Rewelacyjny program służący do usuwania tzw. szumów z fotografii cyfrowych. Wiele aparatów cyfrowych (szczególnie tych tańszych) generuje na zdjęciach różnego rodzaju zakłócenia.

Te niepożądane efekty są zazwyczaj najbardziej widoczne na zdjęciach wykonywanych przy niedostatecznym oświetleniu. Neat Image jest programem, który pozwala w dużym stopniu zlikwidować te niedoskonałości bez rozmywania szczegółów i detali. Zdjęcia mogą być poprawiane zarówno pojedynczo, jak i seriami co jest przydatne przy dużej ich ilości. Efekty działania programu mogą zostać zoptymalizowane pod kątem konkretnego modelu aparatu - ich profile (w sumie do kilkuset różnych modeli najróżniejszych producentów) dostępne są do pobrania na stronie producenta.