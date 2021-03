Nest Bank zapowiada 5 dni prac serwisowych. 8 marca utrudnienia w płatnościach kartą

Udostępnij:

Klienci Nest Banku muszą się przygotować na kilka dni prac serwisowych, które zaplanowano w mało korzystnym momencie z uwagi na zbliżający się Dzień Kobiet. Administratorzy banku planują bowiem trwające aż 5 dni z rzędu prace techniczne, które mogą utrudnić kupowanie upominków dla pań; problemy zaczną się 4 marca i potrwają do 8 marca włącznie.

Działania podzielono jednak na pewne etapy. W weekend (6-7 marca) nie zadziała Blik i przelewy natychmiastowe, a bankowość internetowa będzie działać w "ograniczonym zakresie". Ponadto 6 marca od godz. 00:30 do 2:00 w ogóle nie będzie się dało do niej zalogować. Najdłuższe ograniczenia dotyczą obsługi kart: od 4 do 8 marca nie będzie można zmienić kodu PIN, limitu na karcie i aktywować nowej karty, a także – co budzi obawy co do bezpieczeństwa – zastrzec karty.

Nest Bank informuje o planowanych pracach na swojej stronie, fot. Oskar Ziomek.

To jednak nie koniec, bowiem 8 marca klienci mogą się dodatkowo spodziewać "chwilowych utrudnień w płatnościach kartą". Nest Bank nie precyzuje godzin, toteż w praktyce należy założyć, że przez cały dzień nie zawsze uda się użyć karty do zapłaty. W praktyce łatwiej może być tego dnia używać gotówki, odpowiednio wcześniej podejmując ją z bankomatu.

O planowanych pracach serwisowych klienci Nest Banku mogą się dowiedzieć bezpośrednio na stronie logowania do bankowości. Choć konieczność przeprowadzania prac serwisowych jest oczywiście zrozumiała, zaskoczeniem jest aż tak długa przerwa w dostępie; większość banków planuje prace serwisowe na godziny nocne w weekend. Nie spotkaliśmy się także wcześniej z trwającymi aż 5 dni utrudnieniami, w wyniku których klienci w praktyce nie będą mogli zarządzać swoimi kartami.