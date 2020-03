12.04.2014 12:38 • Recenzja do wersji 8.0

Netbeans to dojrzałe i rozbudowane środowisko programistyczne wspierane przez Oracle i przeznaczone przede wszystkim do programowania w języku Java, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać go do C/C++, Groovy, PHP, czy też wspomóc pracę z HTML5. Jeśli chodzi o przeznaczenie tego środowiska, czyli język Java to Netbeans pozwala nam korzystać z różnych platform języka takich jak Standard Edition, Enterprise Edition oraz Micro Edition. Aplikacje możemy także wzbogacić o bardzo ciekawą technologię JavaFX. Same środowisko już na starcie jest bardzo rozbudowane, przez co nie należy do najlżejszych, za to wspomaga pracę programisty na bardzo wysokim poziomie. Kolorowanie składni, podpowiedzi, obsługa javadoc oraz inne ciekawe narzędzia i funkcje oczywiście w Netbeansie znajdziemy, a autorzy wraz z kolejnymi wersjami starają się, aby środowisko było lepsze, nowocześniejsze i proste w użyciu. Programistów aplikacji biznesowych na pewno ucieszy wsparcie dla CDI, Springa, JSF i Hibernate. Netbeans w pełni współpracuje z serwerem aplikacji GlassFish oraz z kontenerem aplikacji webowych Apache Tomcat i to z obsługą ósmej wersji języka Java.

Za Netbeansem stoi duża społeczność użytkowników, dzięki temu błędy wyłapywane są dość szybko oraz dostępna jest duża ilość wtyczek rozszerzających możliwości środowiska. Warto dać szansę temu środowisku, tym bardziej, że jest darmowe, proste w użyciu i nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Po instalacji wszystko jest już gotowe do pracy.