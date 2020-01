08.03.2017 11:12 • Recenzja do wersji 1.38.1

Program bardzo fajny ale źle liczy dane pobierane i wysyłane. Nawet jak zaznaczy się śledzenie jednego interfejsu to dodaje on nawet kilka GB na dzień gdy PC jest wyłączony na procesach wewnętrznych PC. Dlatego o ile nie zostanie poprawiony to nie bardzo się nadaje do tego do czego został powołany.