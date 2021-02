Pobierz progr​am

NetWorx to małe i dostępne w polskiej wersji językowej narzędzie umożliwiające monitorowanie ilości danych pobieranych i wysyłanych do Internetu.

Pomimo niewielkiej funkcjonalności program doskonale radzi sobie z gromadzeniem informacji nt. wielkości danych, które przy udziale naszego komputera wędrują po Sieci. NetWorx potrafi monitorować wszystkie połączenia sieciowe w systemie (dial-up, ISDN, ADSL, karty ethernetowe itp.), tworząc przy tym raporty obejmujące różne okresy czasu (raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne, własne). Rezultaty pracy mogą zostać zapisane jako kopia zapasowa, bądź wyeksportowane do plików Excela, Worda, CSV lub zwykłego tekstu.

Ponadto wśród oferowanych opcji znaleźć można funkcję do ustalania limitów transferu, mierzenia przepustowości posiadanego łącza, Trace Route do ustalania drogi, po której poruszają się pakiety w Intenecie, a także NetStat do podglądu zasobów korzystających z połączenia sieciowego i Ping, która wysyła tzw. echa do wybranych komputerów w sieci.

