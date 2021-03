Netflix i ukryty koszt. Nie każdy zdaje sobie z niego sprawę

Udostępnij:

Netflix kosztuje miesięcznie od 34 zł do 52 zł w zależności od wybranego planu, ale każda godzina spędzona na oglądaniu filmów i seriali niesie ze sobą również ukryty koszt, który musi ponieść nasza planeta. W ostatnich dniach firma opublikowała raport, w którym omawia, jaki jest wpływ najpopularniejszego serwisu streamingowego na środowisko.

Do raportu dotarli dziennikarze serwisu Wired, a ten został opracowany przez Netfliksa we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Bristolu. Wspomniany raport dotyczy całkowitej sumy emisji gazów cieplarnianych, które powstają w czasie pracy serwisu streamingowego, a do jego opracowania wykorzystano narzędzie o nazwie DIMPACT. Z opublikowanych informacji wynika, że jedna godzina przesyłania materiału przez serwis ma mniejszy ślad węglowy niż jazda przeciętnym samochodem przez 400 metrów.

Samo narzędzie DIMPACT to w rzeczywistości zaawansowany kalkulator, który ma obliczać i mapować emisję gazów cieplarnianych przez cyfrowe media. Netflix nie jest pierwszym, który sięgnął po nie - w 2020 roku BBC wydało szczegółowy raport dotyczący śladu węglowego swoich usług streamingowych, a jeszcze wcześniej podobny raport został przygotowany dla serwisu YouTube.

DIMPACT mierzy ślad węglowy różnych usług, nie tylko strumieniowego przesyłania wideo. Jest w stanie obliczyć i zmapować emisję gazów cieplarnianych powstałych w czasie np. wyświetlania reklam czy dowolnych publikacji w sieci. Raport przygotowany dla Netfliksa jest o tyle ważny, że pozwoli firmie zaplanować kolejne kroki mające na celu wprowadzanie bardziej ekologicznych rozwiązań.

Trzeba jednak zauważyć, że coraz więcej firm technologicznych podejmuje działania mające na celu obniżenie emisji CO2. Firmy Microsoft i Apple zapowiedziały, że do 2030 znacząco obniżą swój ślad węglowy. Podobne deklaracje złożył również Facebook, a Google planuje całkowicie przejść na energię odnawialną.

Aplikację Netflix na Androida, iOS-a lub Windowsa pobierzecie z naszego katalogu oprogramowania.