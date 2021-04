Netflix podpisuje nową umowę z Sony, pojawią się kontynuacje hitów

Udostępnij:

Netflix podpisał porozumienie z Sony na dostarczenie platformie nowych, ciekawych produkcji. Firmy zawarły ze sobą wieloletnią umowę, która dla użytkowników Netflixa będzie oznaczała zalew wysokobudżetowymi produkcjami. Możemy się spodziewać kontynuacji wielu znanych filmów, a także ekranizacji niektórych gier komputerowych.

Platforma Netflix to jeden z najpopularniejszych na świecie serwisów streamingowych. Jest dostępna w 190 krajach, co oznacza, że Sony mogłoby zyskać wielu nowych fanów swoich produkcji. Nie dziwi więc, że firma zdecydowała się na podpisanie nowej umowy z potentatem streamingowym.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Sony, nowa umowa opiera się na wcześniejszej umowie Netflixa z Sony Pictures Animation. Od teraz obejmuje ona wszystkie wytwórnie i gatunki filmowe SPE. Netflix uzyska prawa do bycia pierwszą platformą streamingową dla produkcji Sony, zaraz po ich wyświetleniach w kinach.

Pierwszymi produkcjami, których mogą spodziewać się fani Netflixa będą Morbius, Uncharted, Where the Crawdads Sing i Bullet Train. Pojawią się one już w przyszłym roku. Po nich pojawią się także takie filmy jak kontynuacja Spider-Man: Into the Spider-Verse. Wyprodukowanych zostanie także kilka innych filmów z postaciami Marvela. Na pewno możemy spodziewać się kolejnych części Venoma i Spider-Mana oraz kontynuacji Jumanji i Bad Boys.

W ramach partnerstwa Netflix będzie miał prawo do pierwsze spojrzenie na wszystkie filmy, które Sony zamierza nakręcić z myślą o streamingu. Platforma przekazała, że jest bardzo zadowolona ze współpracy i cieszy się, że z pomocą SPE będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę filmową na całym świecie.