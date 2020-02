Netflix wreszcie pozwala wyłączyć irytujące automatyczne zwiastuny

Netflix uchodzi za wzór platformy VOD o schludnym, przemyślanym i szybkim interfejsie. Jednakże w swoich dążeniach do jak największej wygody użytkownika, niektóre jego funkcje mogą być odbierane jako uszczęśliwianie na siłę abonentów.

Jedną z takich opcji jest automatyczne odtwarzanie zwiastunów (nie mylić z autoodtwarzaniem kolejnego odcinka), którą Netflix wprowadził już w 2015 roku. Przy każdym przejściu na stronę danego filmu czy serialu, serwis od razu serwuje jego podgląd w formie wideo. Niektórzy uważają, że to zbyt nachalne rozwiązanie. Od tamtego czasu firma zebrała bardzo wiele krytycznych głosów na ten temat, w tym na przykład od znanego reżysera Riana Johnsona.

W międzyczasie powstały nawet specjalne wtyczki (jak np. Netflix Classic) dla przeglądarki Google Chrome, które pozwalały wyłączyć niechcianą funkcję. Problem jednak polega na tym, że 70 procent użytkowników Netflixa ogląda go na telewizorze. Albo bezpośrednio, badź przy pomocy przystawki lub konsoli.

Some people find this feature helpful. Others not so much.



We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab