Netflix za darmo. Korzystaj z konta znajomego bez znajomości jego danych logowania

Kontrowersyjna firma DoNotPay (pol. Nie płać), która swego czasu pojawiła się na pierwszych stronach amerykańskich gazet za sprawą AI oferującej porady prawne, wraca z nowym pomysłem. Jeszcze bardziej dyskusyjnym. Jej najnowsze rozwiązanie pozwala na udostępnienie komuś konta VOD, takiego jak Netflix, bez podawania danych w formie loginu i hasła.

DoNotPay to firma założona przez obecnie niespełna 25-letniego programistę Joshuę Browdera, absolwenta Uniwersytetu Stanforda, mająca, jak twierdzi założyciel, stanowić odpowiedź na typowe problemy współczesnego świata. Jednak nie w sposób jakkolwiek szablonowy, a poprzez kreatywne podejście do litery prawa.

Jeszcze w czasie studiów Browder stworzył bota redagującego odwołania od mandatów za brak biletu parkingowego. Później tę koncepcję wydatnie rozszerzył, budując całą e-platformę prawną. Pozwalającą m.in. uzyskać odszkodowanie za odwołany lot czy problemy techniczne w jego trakcie, ale też na przykład pozwać byłą partnerkę lub partnera za szkody moralne, a nawet zamówić ostrą reprymendę dla operatora wybranej infolinii.

Licencja nie stanowi prawa, czyli cały Browder

Teraz – ekscentryczny młodzieniec proponuje coś jeszcze innego. Otóż zachęca do dzielenia się kontami VOD. Nie tylko wspomnianym Netfliksem, lecz także m.in. Spotify czy Amazonem Prime. Stworzył w tym celu wtyczkę do przeglądarki Chrome i pokrewnych, która wyciąga odpowiedzialne za sesję ciasteczko i, po zaszyfrowaniu algorytmem AES-256, przesyła na serwer.

Właściciel konta, który zastosuje wtyczkę Browdera, może podzielić się dostępem z kimkolwiek zechce, nie ujawniając zarazem swojego hasła. Oprócz tego, dostępny jest moduł wymiany, w którym możemy przekazać sobie dostępy nawzajem ze znajomymi w formule dostęp za dostęp.

Autor, notabene w charakterystyczny dla siebie sposób, zauważa, że licencje mogą takiego zachowania nie dopuszczać. Jednak bazując na dotychczasowych orzeczeniach, sądy zdają się być innego zdania. Co następuje, nie dostrzega nic negatywnego w proponowanej formie oszczędności. Jak zapowiada, niebawem przedstawi kolejne pomysły.

Wtyczkę DoNotPay znajdziesz w naszym katalogu oprogramowania. Oficjalnie jest kompatybilna z Chrome'em, ale bezproblemowo działa też m.in. z Edge'em Chromium. Korzystanie z niej wymaga bezpłatnej rejestracji, podczas której zostaniecie zapytani o numer karty płatniczej. Nie trzeba go podawać. Jest to niezbędne wyłącznie do uzyskania porad prawnych, które są oczywiście płatne.