Netflix zyska rewelacyjną funkcję dla śpiochów. Niektórzy już mogą testować

Jeśli zdarza ci się zasypiać przy oglądaniu filmów, a budząc się rano, znajdujesz kompletnie rozładowany smartfon, ta funkcja jest dla ciebie.

Netflix testuje właśnie nową funkcję. Mowa o minutniku, który schematem znanym od lat z telewizorów pozwala ustawić czas automatycznego zakończenia odtwarzania. Dostępne są opcje 15, 30 i 45 minut, a także możliwość obejrzenia danego materiału do końca. Bez zwyczajowego dotąd uruchamiania kolejnego wideo z listy.

To w pewnym sensie rozbudowa mechanizmu "Czy dalej oglądasz?". Zapytania, które Netflix wyświetla co jakiś czas, by, jak oficjalnie stwierdzono, uniknąć zużycia zbyt dużej ilości danych i pogubienia się w serialu.

Tym razem jednak przerwę wyznaczą sobie sami widzowie, a nie algorytm, co jest o tyle istotne, że monit ze wspomnianym zapytaniem pojawia się dopiero po obejrzeniu dwóch odcinków danego serialu bez używania żadnych przycisków odtwarzacza. Materiał może więc być wyświetlany jeszcze długo po tym jak użytkownik uśnie czy pozostawi urządzenie.

Jest jeden szczegół: na razie funkcja minutnika znajduje się w fazie testowej i jest dostępna wyłącznie na Androidzie, w dodatku tylko na kontach dorosłych.